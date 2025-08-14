من هو القيادي السوري "أبوشهاب طيانة" الذي نجا من الاغتيال؟

تعرض القائد العسكري السوري البارز أحمد العبود، المعروف بلقب "أبوشهاب طيانة"، لمحاولة اغتيال فاشلة، ليلة الأربعاء، على يد مسلحين مجهولين في "دير الزور"، وفق ما أكدته مصادر سورية.

ونجا العبود من هجوم مسلح نفذه مجهولون يستقلون دراجة نارية أطلقوا النار نحوه قبل أن يفرّوا إلى جهة مجهولة، بحسب ما كشف عنه "المرصد السوري لحقوق الإنسان".

وينحدر العبود أبرز القادة الميدانيين، من مدينة "دير الزور" شرقي سوريا، وكان له دور بارز في قيادة العمليات العسكرية خلال معركة "ردع العدوان" من حلب حتى "دير الزور"، كما تذكر المصادر المحلية.

وكان العبود أحد قادة "حركة التحرير والبناء" التابعة للجيش الوطني وعضو مجلسها التنفيذي سابقًا، وهو من معارضي نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وجرى تعيين "أبوشهاب طيانة" قائدًا للواء المهام الخاصة في "الفرقة 66" بالجيش السوري في محافظة "دير الزور"، في شهر مارس/ آذار الماضي.