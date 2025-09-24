ويتكوف: واشنطن واثقة من "انفراجة" بشأن غزة في الأيام المقبلة

قال المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، الأربعاء، إن الولايات المتحدة "متفائلة، بل واثقة من أننا سنتمكن خلال الأيام المقبلة من الإعلان عن شكل ما من الانفراجة" بالحرب في غزة بين إسرائيل وحركة حماس، وفق "رويترز".

وأضاف أن خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام، المكونة من 21 نقطة، عرضت على بعض القادة أمس الثلاثاء على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت قناة "أخبار 12" العبرية إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة ليلة اليوم الأربعاء".

وأشارت القناة إلى توصل ترامب إلى "تفاهمات كبيرة" مع دول إقليمية ووفد إسرائيل الموجود حاليًا في واشنطن حول الإطار العام للخطة الأمريكية، المزمع تنفيذها في القطاع بعد وقف إطلاق النار.