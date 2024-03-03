متوفر "ديلفري".. السلاح المنفلت في العراق يهدد السلم المجتمعي

وبيّن الورشان أن "المناطق الشعبية في بغداد وباقي المحافظات تكثر فيها الأسلحة المختلفة غير المرخصة، وهذا السلاح دائما ما يُستخدم بأي نزاع وخلاف في المناطق السكنية وغيرها، وأصبح خطرًا كبيرًا على الأمن والاستقرار؛ لهذا نجد حوادث أمنية مختلفة تسجل خلالها عمليات قتل بشأن خلافات بسيطة، سواء مالية أو غيرها".

وطالب النائب العراقي "الجهات الأمنية بشن عمليات كبرى للبحث عن الأسلحة غير المسجلة لدى المواطنين، التي أصبحت توازي خطورة أسلحة الجماعات المسلحة؛ فهذا السلاح في المناطق السكنية يهدد أهالي تلك المناطق، حتى أنه زاد من عمليات القتل داخل العوائل نفسها بشكل مخيف ومقلق".

أمّا الباحث في الشأن الأمني العراقي، مؤيد الجحيشي، فقال، لـ"إرم نيوز"، إن "هناك انتشارًا كبيرًا وخطيرًا للأسلحة الخفيفة من قبل المواطنين داخل منازلهم، وهذا الانتشار الفوضوي أدى إلى ارتفاع نسبة جرائم القتل لأسباب ودوافع مختلفة، وزاد من عمليات السطو المسلح من قبل بعض الأشخاص".

وبيّن الجحيشي أن "الجهات الأمنية المختصة طيلة السنوات الماضية لم تُقدم على أية خطوة حقيقية لنزع الأسلحة من المواطنين، رغم انتشارها بشكل خطير داخل المنازل، ولم تتمكن من السيطرة على منافذ بيع تلك الأسلحة، مشيرا إلى أن "هناك صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لبيع الأسلحة غير المرخصة، كما توجد خدمة توصيل (ديلفري)، في ظل عدم اتخاذ أي إجراءات قانونية وأمنية ضد هؤلاء، رغم سهولة الإطاحة بهم".

وحذّر الباحث في الشأن الأمني العراقي أن "عدم السيطرة على السلاح الشخصي لدى المواطنين سيكون عاملَ تهديد للاستقرار المجتمعي والأهلي، وسيزيد من عمليات القتل والسرقة، وسيكون دافعًا لبعض المواطنين لخلق الكثير من المشاكل؛ لهذا يجب وضع استراتيجية وخطة للسيطرة على هذا السلاح، الذي أصبح المواطن يحتفظ به داخل المنازل، كما يحتفظ بأي غرض آخر مهم ضمن حياته اليومية".

وسبق لرئيس الوزراء العراقي الحالي محمد شياع السوداني أن أورد في بيانه الوزاري فقرة تخص السيطرة على السلاح المنفلت وحصره بيد الدولة، وهي الفقرة التي وردت في البرامج الحكومية كافة لرؤساء الحكومات السابقة، لكنها لم تنفذ سابقا أو حاليا.

ويُعدّ السلاح المنفلت في العراق من أكثر المشاكل التي تعيق استتباب الأمن والاستقرار، وله تأثيرات كبيرة، في ظل عدم وجود أي إحصاء رسمي بعدد قطع السلاح الموجودة داخل المجتمع العراقي.