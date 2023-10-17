"الوزاري الخليجي": نعتزم إيجاد عملية إغاثة إنسانية عاجلة لغزة

جاء ذلك في الدورة الاستثنائية الـ 43 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي التي عقدت في العاصمة العمانية مسقط، وبحثت "تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتصاعد أعمال العنف والقصف الإسرائيلي العشوائي للأحياء السكنية في قطاع غزة"، حسبما قالت وكالة الأنباء العمانية، عبر منصة "إكس".