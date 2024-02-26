الجيش الإسرائيلي يقدم خطة لإجلاء المدنيين من مناطق القتال في غزة‎

عرض الجيش الإسرائيلي خلال اجتماع لمجلس الحرب في الحكومة، الأحد، خطة لإجلاء السكان المدنيين من مناطق القتال في قطاع غزة، بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ويأتي هذا الإعلان قبل هجوم إسرائيلي متوقع في مدينة رفح بجنوب القطاع والتي وصفها نتانياهو بأنها آخر معقل لحركة حماس.

وكان نتنياهو قد هدّد بشنّ هجوم برّي على مدينة رفح المكتظة في جنوب القطاع رغم المفاوضات الجارية للتوصّل إلى هدنة جديدة في الحرب ضدّ حماس.

وقال مكتب نتانياهو في بيان مقتضب إن "الجيش قدّم لمجلس الحرب خطة لإجلاء السكان من مناطق القتال في قطاع غزّة، فضلاً عن خطّة العمليّات المقبلة".