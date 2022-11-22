سوريا.. 5 قتلى إثر سقوط قذائف صاروخية على مدينة إعزاز

قُتل 5 أشخاص بينهم طفل، وأصيب 3 آخرون، اليوم الثلاثاء، إثر سقوط قذائف صاروخية على شارع وسوق وسط مدينة إعزاز شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد في بيان إن 3 صواريخ مصدرها مناطق انتشار القوات الكردية والحكومة في ريف حلب الشمالي سقطت عند دوار كفين والشارع التركي في مدينة إعزاز.

وأوضح أن حالة المصابين الثلاثة حرجة.

وإعزاز خاضعة لسيطرة المعارضة السورية في ريف حلب الشمالي.

إلى ذلك، ذكر المرصد أن أحد العسكريين في قوات الحكومة السورية، قُتل وأصيب آخرون بجراح بليغة، جراء استهداف القوات التركية لمواقع تابعة لها، في قرى: طاطمرش، وكفر أنطوان، والإرشادية، في ريف حلب الشمالي.

وأشار إلى استمرار القصف المدفعي من قبل القوات التركية على مناطق انتشار القوات الكردية والحكومة في المنطقة ذاتها.

وبين أن أكثر من 10 قذائف صاروخية مصدرها مناطق انتشار القوات الكردية والحكومة، سقطت داخل محيط البحوث العلمية التي تتخذها القوات التركية قاعدة عسكرية لها في مدينة إعزاز في ريف حلب، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

وبدأت القوات التركية، خلال الأيام الماضية، شنَّ هجمات على مواقع القوات الكردية شمال سوريا مهددة بعملية عسكرية واسعة هناك.