بعد قصف مكثف.. موجة نزوح من حي الزيتون شرق مدينة غزة

اضطر آلاف الفلسطينيين على النزوح من منطقة حي الزيتون ومناطق شرق مدينة غزة بعد قصف إسرائيلي مكثف شهدته هذه المناطق، باستخدام الطائرات الحربية والقذائف المدفعية.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة ببدء موجة نزوح واسعة لسكان منطقة حي الزيتون ومنطقة تل الهوا إلى الجنوب الشرقي من مدينة غزة، بعد قصف إسرائيلي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا بين قتيل ومصاب.

وأسفر قصف إسرائيلي على منزل في حي الزيتون عن مقتل 6 أطفال من عائلة واحدة، في حين قصف الجيش الإسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين في الحي ذاته.

كما شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على مدينة غزة، استهدفت إحداها خيمة في حي النصر وسد مدينة غزة، أسفرت عن مقتل شخص وزوجته وطفلهما.

جاء ذلك بعد عملية قصف استهدفت خيمة للصحفيين أمام مجمع الشفاء الطبي، ما أدى لمقتل 9 فلسطينيين، من بينهم 6 صحفيين كانوا يعملون في خيام قرب المستشفى، ما رفع حصيلة ضحايا الحرب من الصحفيين إلى 238 قتيلاً.

وفي خان يونس جنوب قطاع غزة، قتل الجيش الإسرائيلي سبعة أشخاص من عائلة واحدة بعد استهداف لمنزل في المنطقة الغربية من المدينة.

وفي سياق متصل، قال مستشفى العودة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة إنه "استقبل جثامين 5 فلسطينيين من بينهم طفل و26 إصابة، وذلك جراء استهداف تجمعات المواطنين عند نقطة توزيع المساعدات جنوب وادي غزة".