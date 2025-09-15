لبنان.. إصابات بغارة إسرائيلية استهدف مبنى في النبطية

قالت وسائل إعلام لبنانية إن غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في حي كسار زعتر في مدينة النبطية، أسفرت عن وقوع 10 إصابات على الأقل.

أخبار ذات علاقة إصابة شخصين بغارة إسرائيلية على النبطية جنوبي لبنان

وأفادت قناة "الجديد" أن سيارات الإسعاف توجهت إلى موقع الغارة لنقل المصابين، دون معلومات عن حالتهم الصحية.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو لحظة اندلاع النيران في المبنى، جراء استهدافه.

وتداول ناشطون معلومات عن وقوع عملية اغتيال داخل موقف للسيارات في بناية "دغمان" نفذت عبر صواريخ دقيقة من طائرات حربية.

وزعم الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو استهدف مقرا تابعا لميليشيا حزب الله في الموقع المستهدف.