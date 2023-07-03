السعودية تستدعي سفيرة السويد احتجاجاً على حرق القرآن

وأدانت دول عدة في منطقة الشرق الأوسط، ما وُصف بالعمل "الاستفزازي" للعراقي سلوان موميكا الذي أحرق نسخة من المصحف الشريف أمام مسجد في العاصمة السويدية ستوكهولم خلال عيد الأضحى.

وسلوان موميكا، لاجئ عراقي فرّ من بلاده إلى السويد، وشارك في تجمع، أقيم يوم الأربعاء، بموافقة رسمية من السلطات، وأحرق نسخة من المصحف الشريف أمام أكبر مسجد في ستوكهولم.

وتسبب هذا النوع من الوقائع من جانب حركات اليمين المتطرف في السويد وغيرها من الدول الأوروبية في الماضي، في إحداث توترات دبلوماسية مع الدول الإسلامية.