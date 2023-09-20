العراق.. مخاوف من سيطرة قوى متنفذة على مفوضية الانتخابات
حذرت أطراف سياسية عراقية من سيطرة قوى متنفذة على مفوضية الانتخابات؛ بهدف التلاعب في نتائج اقتراع مجالس المحافظات، الذي ينتظر أن يُجرى في 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وستكون هذه أول انتخابات محلية في العراق منذ أبريل/ نيسان 2013، وتتولى المجالس المنبثقة عنها اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، وإقرار المشاريع بحسب الموازنة المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي.
حياد الحكومة
وعبّر تحالف قوى التغيير الديموقراطية، في بيان، عن قلقه الشديد من "التغييرات التي جرت وتجري داخل دوائر مفوضية الانتخابات، في الوقت الذي لم يتبقَ على موعد الانتخابات سوى 88 يوما".
وقال التحالف: "تشير المعلومات إلى أن جهتين سياسيتين استحوذتا على عدد من دوائر المفوضية ومكاتبها، في إطار محاصصات، فيما عين رئيس مجلس الوزراء مستشارين لمتابعة العملية الانتخابية، لكنهم يخدمون قوى في السلطة، وبشكل علني".
وأضاف: "هذه الإجراءات وغيرها تطرح أسئلة جدية حول استقلالية المفوضية العليا للانتخابات، وحيادية الحكومة، وتحديدا حيادية رئيس مجلس الوزراء في إجراء الانتخابات المحلية المقبلة".
وختم تحالف قوى التغيير بيانه قائلا: "نؤكد حرصنا على حماية أصوات ناخبي التحالف، الساعين إلى التغيير الديمقراطي، كما نوجه دعوة إلى ممثلية الأمم المتحدة في العراق، ومنظمات المراقبة، لأخذ دورها الحقيقي في متابعة مجريات العملية الانتخابية والإشراف المباشر على تفاصيلها".
حراك مشبوه
وذهب النائب المستقل في البرلمان العراقي سجاد سالم إلى أن "هناك أطرافا سياسية داخل الإطار التنسيقي وفصائل مسلحة لها أجنحة سياسية تعمل على الاستحواذ بشكل مبكر على الحكومات المحلية في المحافظات، ولهذا عملت على السيطرة على المفوضية؛ بهدف التلاعب في نتائج العملية الانتخابية المقبلة".
وقال سالم، في حديث لـ"إرم نيوز": "هذا الحراك المشبوه للسيطرة على مفوضية الانتخابات يثير مخاوف أطراف سياسية وشعبية، ويجب التصدي له سياسياً وشعبياً، وحتى قانونيا؛ لمنع سيطرة الأحزاب المتنفذة على مصير العملية الانتخابية".
وأضاف: "التغييرات الأخيرة في المفوضية جرت بمناصب مهمة كمدراء عامين في بعض المحافظات ودوائر قانونية ومعلوماتية وحتى مالية.. التعيينات التي حصلت في تلك الدوائر تمت وفق المحاصصة السياسية والطائفية".
وخلال الاحتجاجات التي شهدها العراق 2019، ألغى البرلمان، بدفع من المحتجين، مجالس المحافظات التي تمثل السلطة التشريعية في المدن العراقية، باعتبارها "بابًا من أبواب الفساد المالي والإداري"، كما وصفوها.
ومنذ ذلك الحين، يحتدم الصراع بشأن قانونية هذا الإجراء، خاصة أن المحكمة الاتحادية أصدرت، في حزيران/ يونيو 2021، قرارا يقضي ببطلان تشريع نيابي بإلغاء مجالس المحافظات.