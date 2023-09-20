العراق.. مخاوف من سيطرة قوى متنفذة على مفوضية الانتخابات

حذرت أطراف سياسية عراقية من سيطرة قوى متنفذة على مفوضية الانتخابات؛ بهدف التلاعب في نتائج اقتراع مجالس المحافظات، الذي ينتظر أن يُجرى في 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وستكون هذه أول انتخابات محلية في العراق منذ أبريل/ نيسان 2013، وتتولى المجالس المنبثقة عنها اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، وإقرار المشاريع بحسب الموازنة المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي.

حياد الحكومة

وعبّر تحالف قوى التغيير الديموقراطية، في بيان، عن قلقه الشديد من "التغييرات التي جرت وتجري داخل دوائر مفوضية الانتخابات، في الوقت الذي لم يتبقَ على موعد الانتخابات سوى 88 يوما".

وقال التحالف: "تشير المعلومات إلى أن جهتين سياسيتين استحوذتا على عدد من دوائر المفوضية ومكاتبها، في إطار محاصصات، فيما عين رئيس مجلس الوزراء مستشارين لمتابعة العملية الانتخابية، لكنهم يخدمون قوى في السلطة، وبشكل علني".

وأضاف: "هذه الإجراءات وغيرها تطرح أسئلة جدية حول استقلالية المفوضية العليا للانتخابات، وحيادية الحكومة، وتحديدا حيادية رئيس مجلس الوزراء في إجراء الانتخابات المحلية المقبلة".

وختم تحالف قوى التغيير بيانه قائلا: "نؤكد حرصنا على حماية أصوات ناخبي التحالف، الساعين إلى التغيير الديمقراطي، كما نوجه دعوة إلى ممثلية الأمم المتحدة في العراق، ومنظمات المراقبة، لأخذ دورها الحقيقي في متابعة مجريات العملية الانتخابية والإشراف المباشر على تفاصيلها".