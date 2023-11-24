أزمة جديدة لطلبة جنوب لبنان بسبب الحرب مع إسرائيل

بين ظروف الحرب الضاغطة والخطط الحكومية "غير الفاعلة"، كما تُوصف، وجد الآلاف من طلبة المدارس والجامعات في الجنوب اللبناني أنفسهم خارج مقاعد الدراسة "حتى إشعار آخر".

حسن، الشاب الجامعي الذي اضطُر إلى النزوح مع عائلته بسبب الأحداث الجارية، لم يتمكن من الالتحاق بجامعته في مدينة النبطية جنوب لبنان، كما يقول لـ "إرم نيوز".

ويقيم حسن وعائلته، اليوم، في منزل استأجروه على عجل في منطقة الشوف إلى الجنوب من بيروت، التي تفصلها أميال عن النبطية، دون أن يكون في مقدور العائلة تحمّل كلفة اجتياز تلك المسافة.

وبالرغم من أن "حسن" قد يستطيع إنقاذ عامه الجامعي من خلال دراسة المواد المقررة ذاتيًا، إلا أن ذلك يفوق قدرة أخته ريم، ابنة الثانية عشرة، التي لا تزال في الصف السابع.

تتابع ريم حاليًا التعلم عن بعد (أونلاين)، ويصف "حسن" تلك المتابعة بقوله: "هيدا مش درس، إنما تمشاية حال، حتى يضل التلاميذ في الجو، وبتقديري إنها بالكاد تستفيد 30% أو أقل".

توصيف "حسن" لا يبتعد كثيرًا عن تقدير الخبراء والمعنيين بالشأن التربوي، الذين يبدون خشيتهم من خسارة الجيل المدرسي الحالي لفرص التعلم، وأيضًا للمستويات المطلوبة في التحصيل.