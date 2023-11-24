أزمة جديدة لطلبة جنوب لبنان بسبب الحرب مع إسرائيل
بين ظروف الحرب الضاغطة والخطط الحكومية "غير الفاعلة"، كما تُوصف، وجد الآلاف من طلبة المدارس والجامعات في الجنوب اللبناني أنفسهم خارج مقاعد الدراسة "حتى إشعار آخر".
حسن، الشاب الجامعي الذي اضطُر إلى النزوح مع عائلته بسبب الأحداث الجارية، لم يتمكن من الالتحاق بجامعته في مدينة النبطية جنوب لبنان، كما يقول لـ "إرم نيوز".
ويقيم حسن وعائلته، اليوم، في منزل استأجروه على عجل في منطقة الشوف إلى الجنوب من بيروت، التي تفصلها أميال عن النبطية، دون أن يكون في مقدور العائلة تحمّل كلفة اجتياز تلك المسافة.
وبالرغم من أن "حسن" قد يستطيع إنقاذ عامه الجامعي من خلال دراسة المواد المقررة ذاتيًا، إلا أن ذلك يفوق قدرة أخته ريم، ابنة الثانية عشرة، التي لا تزال في الصف السابع.
تتابع ريم حاليًا التعلم عن بعد (أونلاين)، ويصف "حسن" تلك المتابعة بقوله: "هيدا مش درس، إنما تمشاية حال، حتى يضل التلاميذ في الجو، وبتقديري إنها بالكاد تستفيد 30% أو أقل".
توصيف "حسن" لا يبتعد كثيرًا عن تقدير الخبراء والمعنيين بالشأن التربوي، الذين يبدون خشيتهم من خسارة الجيل المدرسي الحالي لفرص التعلم، وأيضًا للمستويات المطلوبة في التحصيل.
وبعد تعثر مدرسي، لا سيما على مستوى المدارس الرسمية، دام نحو 4 سنوات، بفعل الأزمة الاقتصادية، ووباء كورونا، وعدم إيفاء الأساتذة بحقوقهم، تطل، اليوم، الأعمال الحربية على الحدود الجنوبية، لتزيد من حالة التعثر القائمة وتعقيداتها.
ووفق أرقام غير رسمية وغير نهائية، فإن نحو 100 مدرسة بين رسمية وخاصة في قرى وبلدات الشريط الحدودي جنوب لبنان، اضطُرت لإقفال أبوابها بعد قليل من انطلاقها، بسبب العمليات الحربية، ما يعني حرمان نحو 10 آلاف تلميذ من التعلم.
ونزح العدد الأكبر من هؤلاء وعائلاتهم إلى مناطق أقل خطرًا، لكن مع أعباء نفسية واقتصادية ولوجيستية كبيرة لا تسمح للأهالي بتأمين مدارس بديلة لأبنائهم، وتعويض ما فاتهم من تعلم على مدى 7 أسابيع حتى اليوم، فيما تحوّل عدد من المدارس القريبة من مناطق الحدود إلى مقار لاستقبال النازحين.
يقابل كل ذلك خطط طوارئ حكومية واهية، لم تقدم الحلول الواقعية لتلك الشريحة عند أول استحقاق داهم.
أستاذ في مادة اللغة العربية لم يترك بلدته الحدودية، يقول لـ "إرم نيوز" إن وزارة التربية تعاطت مع هذا الملف وكأن الأزمة لن تطول، "كل شيء يصدر في هذا الخصوص لا يتمتع بصدقية، ويتسم بالعشوائية، وليس لدى وزارة التربية رؤية واضحة تجاه هذه الأزمة".
وأضاف أن "ما تقدمه الوزارة من اقتراحات مثل التحاق التلاميذ النازحين بالمدارس المتوافرة القريبة، أو فكرة التعليم عن بعد، تصطدم بعوائق، لأن التلاميذ أصبحوا موزعين في أماكن مختلفة، وليس بمقدورهم الالتحاق بالمدارس، وقد لا ينعمون بخدمة الإنترنت، بالإضافة إلى كلفته وعدم توافر حواسيب أو هواتف كافية لدى العائلة، لتلقي سائر الأبناء تعليمهم من خلالها".
وأعرب عن اعتقاده بأن نسبة من سيتواصل مع هذا النوع من التعليم لن تتجاوز الـ 50 %، لأن "الطالب اللبناني، بشكل عام، غير مستعد لمثل هذا النوع من تلقي العلم، بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية القائمة"، بحسب رأيه.
لكنه لفت إلى القدرات المختلفة على هذا الصعيد بالنسبة للتلاميذ في المدارس الخاصة.
من جهته، يرى الخبير التربوي "نعمة نعمة" صورة بائسة لمسار التعليم في لبنان، لا سيما الرسمي منه.
ولفت في حديثه لـ "إرم نيوز" إلى مستويات مختلفة ستظهر بعد انتهاء الأزمة بين التلاميذ الذين بقوا في قراهم الحدودية ولم يتلقوا التعليم، والتلاميذ النازحين الذين لم يلتحقوا بالمدارس، وبين أولئك الذين تابعوا تعليمهم".
ويضاف إلى هؤلاء، بحسب "نعمة"، تلاميذ المدارس الخاصة الذين التحقوا بالمدارس الرسمية في أماكن نزوحهم.
واعتبر "نعمة" أن المشكلة ستبرز "بشكل واضح بعد انتهاء مرحلة الحرب، في ظل خطة طوارئ حكومية غير فاعلة على مختلف المستويات".