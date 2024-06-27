مدينة النفط.. جدل الهوية يُبقي منصب محافظ "كركوك" شاغرًا

أحمد عبد - إرم نيوز

مازال الصراع قائمًا بين الأحزاب والكتل السياسية الفائزة في انتخابات مجالس المحافظات لتسمية محافظ لمدينة "كركوك" العراقية، رغم مرور 6 شهور على إجراء الانتخابات، في وقت تمكنت فيه 13 محافظة عراقية من حسم ذلك المنصب دون تعقيدات سياسية.

الصراع داخل محافظة كركوك لا يقتصر على التنافس الحزبي السياسي، بل هو "صراع الهوية والاقتصاد، بين مكونات المحافظة، التي تنوعت بين الدينية، والقومية، والمذهبية، على حد سواء"، بحسب المحلل السياسي التركماني، يلمز البياتي.

انتخابات بعد انتظار

منذ العام 2003 أجرى العراق 5 انتخابات لمجالس المحافظات، لكن محافظة كركوك لم يجرَ فيها سوى دورتين انتخابية، الأولى منها كانت العام 2005، والثانية ضمن الانتخابات الأخيرة التي أجريت، في 18 كانون الثاني 2023، وذلك للخلافات السياسية والصراع القائم بين حكومتي المركز وإقليم كوردستان على المدينة، التي حاول الأكراد إثبات كرديتها وضمها إلى الإقليم، فيما أصرت بغداد على تبعيتها للمركز.

ويتكون مجلس محافظة كركوك، بحسب قانون الانتخابات، من 16 عضوًا، فاز فيها العرب السنة بـ 6 مقاعد والأكراد بـ 7 مقاعد تقاسمها الحزبان الكرديان الرئيسان (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني)، ومقعدين للمكون التركماني، ومقعد واحد للمسيحيين، حيث حصدته حركة "بابليون" التي يتزعمها ريان الكلداني قائد أحد ألوية الحشد الشعبي.

وهذه القسمة الانتخابية لمجلس المحافظة الجديد جعل المحافظة أمام تحدٍ لخليط غير متجانس خاصة أن القوميات في المحافظة في صراع دائم على مدى 20 عامًا مضت، خاصة ما يخص منصب المحافظ الذي يتيح له الدستور العراقي صلاحيات إدارية وأمنية واسعة ضمن نطاق المحافظة.

تحالف اللاتحالف

يتطلب استحقاق منصب المحافظ حصول المرشح على أغلبية مريحة بواقع النصف زائد واحد، وهو ما لا يمكن توفيره، حاليًا، في خريطة توزيع مقاعد كركوك، أي أن الفائز يجب أن يحصل على 9 أصوات من أعضاء مجلس محافظة كركوك من مجموع 16 عضوًا.