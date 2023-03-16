الرئيس السوري: السياسة السعودية اتخذت منحى مختلفا تجاه دمشق منذ سنوات

قال الرئيس السوري بشار الأسد، إن السياسة السعودية اتخذت منحى مختلفا تجاه سوريا منذ سنوات، ولم تتدخل في شؤون سوريا الداخلية كما أنها لم تدعم أيا من الفصائل.

وأوضاف الأسد في مقابلة مع قناة "روسيا اليوم"، اليوم الخميس، أن سوريا لم تعد ساحة صراع سعودي - إيراني مثلما كان الوضع في بعض المراحل ومن قبل بعض الجهات.