الرئيس السوري: السياسة السعودية اتخذت منحى مختلفا تجاه دمشق منذ سنوات
قال الرئيس السوري بشار الأسد، إن السياسة السعودية اتخذت منحى مختلفا تجاه سوريا منذ سنوات، ولم تتدخل في شؤون سوريا الداخلية كما أنها لم تدعم أيا من الفصائل.
وأوضاف الأسد في مقابلة مع قناة "روسيا اليوم"، اليوم الخميس، أن سوريا لم تعد ساحة صراع سعودي - إيراني مثلما كان الوضع في بعض المراحل ومن قبل بعض الجهات.
وفي وقت سابق، أعربت سوريا عن ترحيبها بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين السعودية وإيران لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، برعاية ووساطة الصين، بعد عدة جولات من المباحثات على مدى العامين الماضيين في كل من العراق وسلطنة عمان.
وأكدت أن هذه الخطوة ستعزز الأمن والاستقرار بالمنطقة.
وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أكد بداية الشهر الجاري، أنه يوجد حوار لعودة سوريا إلى الحضن العربي، لكن من المبكر الحديث عن ذلك.