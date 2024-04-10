أمريكا تدمر صاروخا حوثيا كان يستهدف سفينة في خليج عدن

قال الجيش الأمريكي يوم الثلاثاء إنه دمر صاروخا باليستيا مضادا للسفن فوق خليج عدن أطلقه الحوثيون من المرجح أنه كان يستهدف السفينة يوركتاون.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية على منصة إكس إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار للسفن الأمريكية أو سفن التحالف أو السفن التجارية في الواقعة.

ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، كثفت ميليشيا الحوثي هجماتها على السفن في خليج عدن والبحر الأحمر، مهددة حركة الملاحة التجارية، ما دفع عدة دول غربية لتشكيل تحالف لحماية حركة الملاحة، إلا أن الخطوة لم تكن كفيلة في الحد من تأثير تلك الهجمات على ما يربو عن 70% من الحركة التجارية عبر مضيق باب المندب.