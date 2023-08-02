"لو فيغارو": مخاوف في الجزائر من تبعات انقلاب النيجر

قالت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، إن هناك مخاوف وقلقًا في الجزائر من تحمل أعباء أمنية واجتماعية في حال حدوث تطورات غير متوقعة في الجارة الجنوبية النيجر التي تشترك معها بحدود تبلغ 1000 كليومتر.

وأوضحت الصحيفة، أن الجزائر التي أدانت الانقلاب لديها مخاوف اقتصادية أيضًا تتعلق بتعطل مشاريع اقتصادية وحيوية أطلقتها منذ فترة على علاقة بالنيجر.

وأضافت الصحيفة، أن الجزائر تستذكر بحذرٍ ما حدث في الجارة الجنوبية مالي التي اهتزت بها الأوضاع بسبب الانقلابين، ومرتزقة "فاغنر" الروس، وانسحاب قوة "برخان".

ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي قوله: "عندما يمر بلد مجاور بعاصفة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية، فهذا يعني دائمًا أن الجزائر ستتأثر بطريقة أو بأخرى".

ممرات الهجرة

على الرغم من التفاهم الجيد بين نيامي والجزائر، إلا أن النيجر ليست شريكًا اقتصاديًا رئيسًا للجزائر، حيث وصل التبادل التجاري بين البلدين 600 مليون دولار العام الماضي.

وتحتل النيجر المرتبة الثالثة في التبادلات التجارية للجزائر مع الدول الأفريقية بعد تونس، وساحل العاج، للصادرات غير الهيدروكربونية.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن الجزائر تعتزم جني بعض المكاسب السياسية من خلال تمويل مثل هذه المشاريع التنموية في محاولة لاستعاد الجزائر نفوذها في القارة السمراء والذي بلغ ذروته خلال السبعينيات من القرن الماضي، حيث كانت الجزائر تعد داعمًا رئيسًا لحركات التحرر الوطنية من الاستعمار.

وأوضحت "لوفيغارو"، أن الجزائر تؤيد الحل التفاوضي بين السلطة الشرعية وقادة الانقلاب في النيجر، وترفض أي تدخل عسكري كالذي لوّحت به دول "إيكواس"، حيث ترى الجزائر أن أي تدخل عسكري سيشعل اضطرابات تعرف بدايتها، لكن نهاياتها تبقى مجهولة.

وفي العام 2011، تمت إعادة تنشيط هذا التعاون في إطار "Cemoc"، وهو هيكل عسكري يجمع بين القوات المسلحة لعدد من دول الساحل تحت رعاية الجزائر.