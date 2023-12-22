بعد تكبده خسائر فادحة.. انسحاب لواء "غولاني" من غزة

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية انسحاب لواء غولاني من غزة بعد 60 يوما من القتال تكبد فيها خسائر كبيرة.

وقالت القناة "13" الإسرائيلية، الخميس، إن جنود غولاني غادروا قطاع غزة لإعادة تنظيم صفوفهم.

وذكرت مصادر إعلامية، أن لواء غولاني تكبد خسائر كبيرة، من القتلى والمصابين بين ضباطه وجنوده.

وقال موقع "واللا" الإخباري والقناة "12": "بعد سقوط 44 مقاتلا منه، غادر مقاتلو لواء غولاني قطاع غزة، لالتقاط أنفاسهم، وزيارة أهاليهم لبضعة أيام".