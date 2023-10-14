أحمد الطنطاوي ينهي حملته الانتخابية

أعلن العضو اليساري السابق في البرلمان أحمد الطنطاوي، أبرز منافس محتمل للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر/ كانون الأول، أمس الجمعة، أنه لن يترشح بعد عدم تمكنه من الحصول على العدد المطلوب من التوكيلات الشعبية.

ومن أجل الترشح للانتخابات الرئاسية، يتعين على أي مرشح جمع توكيلات من 25 ألفا من أفراد الشعب في 15 محافظة، أو تزكية من 20 عضوا في البرلمان، بحلول 14 أكتوبر/ تشرين الأول.

وقالت حملة الطنطاوي إنه تمكن من جمع 14116 توكيلا، بما في ذلك 54 فقط من مسقط رأسه كفر الشيخ.