أكسيوس: الإدارة الأمريكية طلبت من إسرائيل وقف هجماتها على سوريا

نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي كبير قوله إن إدارة الرئيس دونالد ترامب طلبت من إسرائيل مرة أخرى اليوم الأربعاء وقف الهجمات على سوريا والدخول في حوار مع الحكومة في دمشق.

ولم يذكر أكسيوس ما إذا كان الطلب جاء قبل أو بعد الهجمات الإسرائيلية اليوم على مقر الجيش السوري وقرب القصر الرئاسي في دمشق.

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يأتي ذلك بعد يوم من طلب أمريكي مماثل وتعهد إسرائيلي بعدم شن هجمات، إلا أنها مع ساعات الصباح الأولى اليوم أعادت شن هجماتها على سوريا.

وتشهد الحدود السورية الإسرائيلية اضطرابا وتوترا واسعا، خاصة مع تجاوز المئات من الدروز للحدود الإسرائيلية دعما للسويداء، معقل الطائفة الدرزية.

وقبل قليل، تم الإعلان عن اتفاق جديد في السويداء ووقف لإطلاق النار، بعد اتفاق هش قبل أيام لم يصمد بضع ساعات.