إصابة عشرات الفلسطينيين إثر اقتحام قوة إسرائيلية لمدينة نابلس
أصيب عشرات الفلسطينيين، إثر اندلاع مواجهات مع قوة عسكرية إسرائيليية، اقتحمت فجر الأربعاء، للمنطقة الشرقية من نابلس، شمال الضفة الغربية، وذلك لتأمين دخول المستوطنين إلى منطقة مقام النبي يوسف، بهدف الزيارة الدينية المقدسة السنوية لدى اليهود.
وأفاد شهود عيان، بأن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، اقتحمت المنطقة الشرقية في نابلس، وأغلقت شارع عمان بالسواتر الترابية، وسط اندلاع مواجهات بالقرب من مفرق الغاوي في المنطقة.
وأكد الشهود، أن مواجهات واشتباكات بالرصاص وقعت خلال مرور موكب من حافلات المستوطنين المتوجه الى مقام يوسف، حيث استخدم الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز والرصاص الحي، مما أدى إلى وقوع إصابات واختناقات طالت طواقم الإسعاف الفلسطيني.
يشار الى أن زيارة مقام يوسف، هي فعالية دينية تنظم من قبل المستوطنين اليهود في مثل هذا الوقت من كل عام، وعادة ما يشهد محيط "قبر يوسف" مواجهات بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين مع كل عملية اقتحام، حيث أودت بحياة عشرات الفلسطينيين، خلال السنوات الأخيرة.