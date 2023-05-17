إصابة عشرات الفلسطينيين إثر اقتحام قوة إسرائيلية لمدينة نابلس

أصيب عشرات الفلسطينيين، إثر اندلاع مواجهات مع قوة عسكرية إسرائيليية، اقتحمت فجر الأربعاء، للمنطقة الشرقية من نابلس، شمال الضفة الغربية، وذلك لتأمين دخول المستوطنين إلى منطقة مقام النبي يوسف، بهدف الزيارة الدينية المقدسة السنوية لدى اليهود.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، اقتحمت المنطقة الشرقية في نابلس، وأغلقت شارع عمان بالسواتر الترابية، وسط اندلاع مواجهات بالقرب من مفرق الغاوي في المنطقة.