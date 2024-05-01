"نيويورك تايمز": واشنطن متمسكة بعدم دخول رفح دون خطة لحماية المدنيين

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن الولايات المتحدة متمسكة بعدم دخول إسرائيل إلى مدينة رفح جنوب قطاع غزة دون خطة لحماية المدنيين.

يأتي ذلك في الوقت الذي يكرر فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزمه على اجتياح جنوب قطاع غزة، رغم الجهود الجارية للتفاوض على اتفاق لوقف إطلاق النار، وفقًا لتقرير الصحيفة الأمريكية.

وفي صعيد متصل، يتواجد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حاليًّا في الشرق الأوسط في محاولة للتوسط من أجل التوصل إلى اتفاق، لكن نتنياهو صرح بأن إسرائيل ستواصل القتال حتى تحقيق أهدافها، وذكر على وجه الدقة دخول مدينة رفح في غزة والقضاء على كتائب حماس هناك.

تخفيض المطالب

وحث بلينكن ومسؤولون أمريكيون آخرون إسرائيل على تجنب شن هجوم كبير على رفح لمنع وقوع خسائر في صفوف المدنيين، وقد أودت الحرب بالفعل بحياة أكثر من 34,000 فلسطيني، وفقًا لمسؤولي الصحة في غزة.

وكان المسؤولون الإسرائيليون أشاروا في السابق إلى استعدادهم لإرجاء اجتياح رفح إذا كان ذلك يعني تحرير الرهائن الذين احتجزتهم حماس خلال الهجوم.

وتابعت الصحيفة، إسرائيل خفَّضت مطلبها من إطلاق سراح 40 رهينة إلى 33 رهينة، ووصف بلينكن هذا العرض المعدل بأنه "سخي للغاية" وألقى بمسؤولية الموافقة على الصفقة على حماس. وتنتظر إدارة بايدن الآن ردًّا من الحركة.