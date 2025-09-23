الشرع: القوة لن تجلب السلام لإسرائيل والدبلوماسية خيار دمشق

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، الاربعاء ، إن القوة وحدها لن تجلب السلام لإسرائيل، مؤكدًا أن دمشق فعلت العمل الدبلوماسي من أجل الحوار مع تل أبيب، داعيا إسرائيل إلى إعادة القوات الأممية التي كانت موجودة على الحدود بموجب اتفاق 1974.

وأضاف الشرع خلال جلسة حوارية عقدت بمعهد الشرق الأوسط في نيويورك، أن الأخطاء التي حدثت في السويداء لم تكن من طرف واحد، مشددًا على أن خيار سوريا كان دائمًا المصالحة.

وأوضح الشرع، أن دمشق ترى في واشنطن شريكًا محتملًا للمساعدة في دمج الأكراد ضمن القوات السورية.

وأشار الرئيس السوري إلى أن سوريا بلد مهم يمكنه كسب جميع الأطراف ولعب دور محوري في المنطقة، مؤكدًا أن أمن الدول المجاورة مرتبط باستقرار سوريا، وأن أي تقسيم للبلاد سيؤدي إلى زعزعة أمن المنطقة.

وأكد الشرع أن دمشق ستبقى على مسافة متساوية من جميع الأطراف ولن تنحاز لمعسكر ضد آخر، مشددًا على أن وحدة سوريا تشكل صلب سياستها لضمان الاستقرار والأمن.

كما شدد على ضرورة الحكم على المرحلة الحالية بظروفها الراهنة، قائلا "لا نستطيع استيراد أنظمة جاهزة أو استيراد أنظمة من التاريخ ونسخها وتطبيقها على سوريا".

وأشار الشرع إلى أن العدالة الانتقالية مستمرة في مسارها، وأن فلول النظام تُحاكم، مؤكدًا أن دمشق تبني خططًا استراتيجية لمعالجة مشاكلها، وأن الشعب السوري قوي وشجاع ويعمل بحب وتضحية وإخلاص.