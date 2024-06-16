"عجز وتخبط".. خسائر الجيش الإسرائيلي تدفعه لمراجعة حساباته في غزة

تدفع الخسائر البشرية في صفوف الجيش الإسرائيلي، قادة الجيش لمراجعة حساباتهم بشأن الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خاصة بعد عدد من العمليات المركبة التي أدت لمقتل عدد من الجنود.

وقُتل 11 جندياً إسرائيليا، أمس السبت، ثمانية منهم في تفجير ناقلة جند بمدينة رفح جنوبا، فيما تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب بلغ 651 قتيلا، إضافة لآلاف المصابين.

ومن شأن ارتفاع تكلفة الخسائر البشرية بصفوف الجيش أن تدفع لاتخاذ قادته قرارات عسكرية جديدة تحول دون زيادة أعداد القتلى، أبرزها الاعتماد على الروبوتات العسكرية، وتقليص العمليات وأماكن تواجد الجنود، وفق خبراء ومحللين.

تخبط عسكري

ويرى الخبير في الشأن الإسرائيلي، سامر عوض، أن "ارتفاع عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي في الآونة الأخيرة يشير إلى حالة التخبط لدى قيادة الجيش فيما يتعلق بالخطط والعمليات العسكرية في مناطق القتال وتحديدا رفح".

وقال عوض، لـ"إرم نيوز"، إن "قادة الجيش يسابقون الزمن من أجل إنهاء عملياتهم العسكرية بالقطاع، استعدادا لسيناريوهات المرحلة المقبلة، والمتعلقة بإمكانية التوصل لهدنة مع حركة حماس، وفتح جبهة قتال جديدة مع لبنان".

وأوضح أن "ذلك كان سببا رئيسًا في زيادة عدد القتلى بصفوف الجنود الإسرائيليين، علاوة على عدم وجود خطط واضحة للعمليات العسكرية الأخيرة"، مشيرا إلى أن ذلك سيدفع قادة الجيش لإجراء مراجعات لحساباتهم بغزة.