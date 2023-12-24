إغلاق مستوطنات بالجليل الأعلى بسبب تحذيرات من إطلاق صواريخ من حزب الله
أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأحد، بإغلاق الجيش الإسرائيلي لبضع مستوطنات في الجليل الأعلى تبعد 4 كليومترات عن الحدود اللبنانية نتيجةً لتحذيرات من إطلاق صواريخ مضادة للدروع من ميليشيا حزب الله.
وفرض الإغلاق على مستوطنات في الجليل الغربي هي ليمان، بيتست، روش هانيكرا، شلومي، ماتسوفا، أدميت، عرب العرامشة، يعارا، إيلون، غورين، غرانوت، شوميرا، زرعيت، شتولا، إيفين مناحيم، نتوع و ماتات.
وقالت الصحيفة، إن "عدة صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه بلدة راموت نفتالي الحدودية شمال إسرائيل سقطت في مناطق غير مأهولة صباح اليوم".
كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق قذائف على مواقع في مزارع شبعا، صباح اليوم الأحد.
وفي سياق متصل، أعلن حزب الله يوم الأحد استهداف مرابض مدفعية الاحتلال في ديشون في القطاع الشرقي للحدود الشمالية مع لبنان، محققًا إصابات مباشرة لقوات الجيش الإسرائيلي.
وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية اشتباكات وقصفًا متبادلًا بين القوات الإسرائيلية وميليشيا حزب الله وفصائل فلسطينية، حيث تأتي هذه الأحداث في سياق التصعيد المستمر والهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.