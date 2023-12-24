إغلاق مستوطنات بالجليل الأعلى بسبب تحذيرات من إطلاق صواريخ من حزب الله

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأحد، بإغلاق الجيش الإسرائيلي لبضع مستوطنات في الجليل الأعلى تبعد 4 كليومترات عن الحدود اللبنانية نتيجةً لتحذيرات من إطلاق صواريخ مضادة للدروع من ميليشيا حزب الله.

وفرض الإغلاق على مستوطنات في الجليل الغربي هي ليمان، بيتست، روش هانيكرا، شلومي، ماتسوفا، أدميت، عرب العرامشة، يعارا، إيلون، غورين، غرانوت، شوميرا، زرعيت، شتولا، إيفين مناحيم، نتوع و ماتات.

وقالت الصحيفة، إن "عدة صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه بلدة راموت نفتالي الحدودية شمال إسرائيل سقطت في مناطق غير مأهولة صباح اليوم".