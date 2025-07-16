العراق.. سقوط مسيرة مفخخة في أربيل

أفادت وسائل إعلام عراقية نقلا عن مصادر محلية، بسماع دوي انفجار عنيف فجر الخميس في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان.

وأوضحت المصادر، أن الانفجار نتج عن سقوط طائرة مسيّرة مفخخة في منطقة بحركة.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت المسيرة قد سقطت بشكل مباشر أم تم إسقاطها بواسطة منظومة الدفاع الجوي التابعة للقوات الأمريكية المتمركزة في محيط المدينة.

وتعرض إقليم كردستان خلال الأيام الماضية إلى سلسلة هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت منشآت وحقولاً نفطية حيوية في أربيل ودهوك تسببت في توقف الإنتاج في بعض المواقع.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه الهجمات حتى الآن، إلا أن وزارة داخلية كردستان كانت قد اتهمت سابقاً فصائل مرتبطة بالحشد الشعبي بالوقوف وراءها.