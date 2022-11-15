السوداني يدعو أوبك لإعادة النظر بالكمية المخصصة للعراق من النفط

قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ترى أنه من الضروري إعادة النظر بالكمية المخصصة له ضمن منظمة "أوبك"، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء العراقية.

وأضاف السوداني أن "العراق حريص على ثبات أسعار النفط في السوق العالمية بما لا يقل عن 100 دولار للبرميل الواحد"، مؤكدًا أن "العراق جزء من أوبك، ومنفتح على الحوار معها، وحريص على استمرار التفاهم والحوار معها بشأن مستقبل إنتاج النفط ودعم الأسعار".

ودعا رئيس الحكومة العراقية، أوبك إلى "إعادة النظر بالكمية المخصصة للعراق من الإنتاج والصادرات كونه من بين أكبر المنتجين في المنظمة والداعمين لها، فضلًا عن أن العراق يشهد تزايدًا في عدد السكان، وكان محرومًا من رفع معدلات الإنتاج والتصدير منذ ثمانينيات القرن الماضي وحتى الآن، وتضرر بشكل كبير جراء عدم الحصول على حصته كاملة، والآن هو بحاجة إلى الحصول على أموال لإعادة الإعمار".

وبين السوداني أن "إنتاج العراق حاليًا من النفط الخام يبلغ 4 ملايين و652 ألف برميل يوميًا".