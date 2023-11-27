إسرائيل: اقترحنا على حماس تمديد الهدنة

أعلنت الحكومة الإسرائيلية اليوم الإثنين أنها قدمت "خيارًا" لحركة حماس في قطاع غزة لتمديد الهدنة في قطاع غزة التي من المقرر أن تنتهي صباح الثلاثاء، بحسب متحدث حكومي إسرائيلي.

وقال المتحدث باسم الحكومة إيلون ليفي للصحافيين "نرغب في استقبال 50 رهينة إضافية لما بعد هذه الليلة، في طريقنا لإعادة الجميع".

من جانب آخر، قال مصدر أمني مصري لوكالة فرانس برس إن "حماس أبلغت موافقتها ورغبتها بتمديد الهدنة لأربعة أيام لكن بانتظار موافقة إسرائيل بهذا الشأن".

وأضاف المصدر أن "إسرائيل لا تزال تريد عملية تمديد الهدنة لكن على أن يتم الاتفاق على تجديدها كل يوم بيومه" مشددا على أن "الوسطاء يبذلون جهودا مكثفة جدا من أجل النجاح في تمديد الهدنة ووقف النار لعدة أيام".

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان باللغة العربية إن "المفاوضات بشأن قائمة المختطفين الذين سيتم الإفراج عنهم لاحقا لا تزال جارية".

وأضاف "نعي التوتر الذي تشعر به عائلات المختطفين وسننشر معلومات إضافية حين نتمكن من ذلك" محذرا "من ترويج الإشاعات ومعلومات غير موثوق بها".

وتم الاتفاق على هدنة مؤقتة بوساطة قطرية ومشاركة الولايات المتحدة ومصر ودخل حيز التنفيذ الجمعة ونص على هدنة من أربعة أيام يفرج خلالها عن خمسين رهينة لدى حماس في مقابل إطلاق سراح 150 أسيرا فلسطينيا وإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة.