معارك "السوشال ميديا".. إطلاق شبكة إلكترونية تستهدف مناصري فلسطين

كشف تقرير لصحيفة "الغارديان" عن إطلاق شبكة إلكترونية داعمة لإسرائيل، ومحرضة على النشطاء المناصرين لفلسطين، تسعى لخلق رأي عام غربي مؤيد للحرب على قطاع غزة.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن الشبكة الإلكترونية وتدعى "شريون"، تسعى إلى خلق رأي عام مؤيد للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وبريطانيا.

وقال التقرير إن الشبكة تستهدف النشطاء المؤيدين لفلسطين، وتسعى لرصد مكافآت لمن يكشف هويات المتظاهرين ضد الحرب الإسرائيلية.

وألقت الصحيفة الضوء على الشبكة التي جذبت انتباه وسائل الإعلام بسبب دورها في الرد على الانتقادات ضد سلوك إسرائيل في حربها على غزة.

وعرضت الشبكة، وفق التقرير، مقاطع مختلفة من هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول على شاشات عرض كبيرة في المدن الأمريكية، التي استهدفت مستوطنات غلاف غزة.