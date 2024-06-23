"الدعم السريع": الجيش السوداني أحرق محطة كهرباء مدينة بحري
قالت قوات الدعم السريع، اليوم الأحد، إن الجيش السوداني قصف محطة كهرباء مدينة بحري؛ ما تسبب بحرقها، معتبرة أنه "عملاً إجرامياً يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية".
وأوضحت، في بيان على منصة "إكس"، أن "قصف محطة بحري يأتي استمرارًا لسلسلة التخريب المتعمد؛ لتدمير المرافق والمنشآت الحيوية والاستراتيجية".
واعتبرت قوات الدعم السريع "قصف محطة بحري الحرارية للكهرباء عملا إجراميا يتنافى مع جميع القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية والاتفاقيات والأعراف، ويتنافى مع قوانين وأخلاقيات الحرب، ويكشف حالة اليأس والإحباط التي تمر بها ميليشيات البرهان وكتائب الحركة الإسلامية، بعد الهزائم المتواصلة التي ظلت تتعرض لها في جميع المحاور"، على حد تعبير البيان.
وأدانت قوات الدعم السريع ما وصفته بـ"الممارسات الإرهابية الخطيرة"، داعية المنظمات الدولية والإقليمية إلى "إدانة الجرائم المروعة المرتكبة من قبل كتائب الحركة الإسلامية وعناصرها في القوات المسلحة، التي تهدف إلى تهجير السكان قسرًا، وحرمانهم من الخدمات الأساسية والضرورية"، وفق البيان.
وأكدت قوات الدعم السريع عزمها إنهاء الحرب لمصلحة الشعب وتحقيق الاستقرار والسلام، وإعادة بناء السودان على أسس جديدة عادلة ترفع الظلم والتهميش، وتحقق العدالة والمساواة في البلاد، بحسب البيان.