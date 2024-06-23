"الدعم السريع": الجيش السوداني أحرق محطة كهرباء مدينة بحري

قالت قوات الدعم السريع، اليوم الأحد، إن الجيش السوداني قصف محطة كهرباء مدينة بحري؛ ما تسبب بحرقها، معتبرة أنه "عملاً إجرامياً يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية".

وأوضحت، في بيان على منصة "إكس"، أن "قصف محطة بحري يأتي استمرارًا لسلسلة التخريب المتعمد؛ لتدمير المرافق والمنشآت الحيوية والاستراتيجية".

واعتبرت قوات الدعم السريع "قصف محطة بحري الحرارية للكهرباء عملا إجراميا يتنافى مع جميع القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية والاتفاقيات والأعراف، ويتنافى مع قوانين وأخلاقيات الحرب، ويكشف حالة اليأس والإحباط التي تمر بها ميليشيات البرهان وكتائب الحركة الإسلامية، بعد الهزائم المتواصلة التي ظلت تتعرض لها في جميع المحاور"، على حد تعبير البيان.