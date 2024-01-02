إسرائيل تكثف ضرباتها على غزة قبل سحب قواتها

كثف الجيش الإسرائيلي الضربات بالطائرات والدبابات على جنوب غزة، بعد أن أعلن عن سحب بعض القوات، في خطوة قالت الولايات المتحدة إنها تشير إلى تحول تدريجي إلى عمليات أقل كثافة في شمال القطاع.

وقالت إسرائيل، إن الحرب في غزة لا تزال أمامها أشهر كثيرة، فيما تحولت معظم مناطق القطاع إلى أنقاض وأودت بحياة الآلاف، وزجت بسكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة في كارثة إنسانية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن سكان من غزة قولهم، إن الطائرات والدبابات الإسرائيلية كثفت الضربات في المناطق الشرقية والشمالية من خان يونس جنوبي القطاع.

"أعنف 10 أيام"

وذكر سكان في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، شمالي القطاع، حيث تَركز الهجوم الإسرائيلي في البداية، أن الدبابات انسحبت بعد ما وصفوها بأنها أعنف 10 أيام من الحرب منذ بدء الصراع.

وقال ناصر، وهو أب لسبعة أطفال يعيش في حي الشيخ رضوان، إن الدبابات كانت قريبة جدا، وكان السكان يرونها أمام المنازل؛ ما جعلهم غير قادرين على الخروج لملء المياه.

وأظهرت حماس أنها لا تزال قادرة على استهداف إسرائيل بعد أكثر من 12 أسبوعا من بدء الحرب؛ إذ أطلقت وابلا من الصواريخ على تل أبيب.