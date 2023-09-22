وكالة: قائد فيلق القدس زار سوريا للإشراف على مناورات مشتركة

زار قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، سوريا حيث أشرف على مناورة عسكرية مشتركة بين البلدين الحليفين، بحسب ما أفادت وسائل إعلام في الجمهورية الإسلامية.

وذكرت وكالة "تسنيم" للأنباء، مساء الخميس أن قاآني، بحث مع مسؤولين سوريين كبار التقاهم في دمشق، سبل "التصدي للتحديات العسكرية والأمنية التي تواجه سوريا".

إلى ذلك أوردت "تسنيم" أن قاآني أشرف على مناورة عسكرية إيرانية سورية مشتركة.

وأفادت الوكالة بأنه أشاد بـ"العلاقات الأخوية" بين سوريا وإيران، مؤكدا أن بلاده "ستقف إلى جانب الشعب السوري وقيادته في مواجهة التحديات".

وعُيّن قاآني قائداً لفيلق القدس خلفاً للواء قاسم سليماني الذي اغتيل بنيران مسيّرة أمريكية قرب مطار بغداد عام 2020.

ويشكل فيلق القدس ذراع الحرس خارج الحدود. وأدرجته الولايات المتحدة على قائمتها لـ"المنظمات الإرهابية" في العام 2019، في حين تؤكد إيران أن أنشطتها في الخارج تصب في سياق التعاون الإقليمي الهادف إلى تعزيز الاستقرار ومنع التدخل الغربي.