27.7% نسبة التصويت في انتخابات الرئاسة التونسية

قال محمد التليلي المنصري، المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم الأحد، إن نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية وصلت إلى 27.7%، مشيراً إلى أن الإقبال شهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة المسائية، خاصة بين الشباب.

وأكد المنصري في تصريح لموقع "موزاييك" أن العملية الانتخابية سارت بسلاسة دون أي خلل لوجستي أو تنظيمي يُذكر.

وكانت مراكز الاقتراع قد أغلقت أبوابها، الأحد، بعد يوم انتخابي اختار فيه التونسيون رئيساً جديداً من بين ثلاثة مرشحين، يتقدّمهم الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد. وقد شهدت الحملة الانتخابية اهتماماً محدوداً بسبب الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

أُغلقت أكثر من خمسة آلاف مركز اقتراع في تمام الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي، بعد أن فتحت أبوابها في الثامنة صباحاً، وفقاً لمراسلي وكالة فرانس برس.

يُذكر أن الانتخابات الرئاسية بدأت في الخارج يوم الجمعة في 59 دولة، واستمرت حتى مساء اليوم الأحد. وأفاد فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن عدد الناخبين المسجلين بلغ 9 ملايين و753 ألفاً و217 ناخباً، منهم 9 ملايين و110 آلاف و407 داخل تونس، و642 ألفاً و810 خارجها.

وفي سياق متصل، حذر بوعسكر المواطنين من تداول الأخبار المضللة التي انتشرت خلال عملية التصويت، موضحاً أن الهدف من تلك الأخبار هو التأثير على إرادة الناخبين وإرباك العملية الانتخابية. ودعا المواطنين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة.