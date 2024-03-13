الموت يتربص الطفل الغزي فادي الزنط بسبب الجفاف (صور)

ومن داخل مستشفى كمال عدوان شمالاً، روت شيماء الزنط، والدة فادي، لـ"إرم نيوز" التفاصيل المؤلمة للحالة الصحية التي وصل إليها طفلها بعد شهرين من التوقف عن تناول الطعام، وعدم توفر الأغذية الصحية له.

وقالت الزنط، إن "طفلها يعاني منذ الولادة من مرض التليف الكيسي، وهو المرض الذي يستوجب رعاية خاصة، كما أن الأغذية التي يجب أن يتناولها خاصة جداً وتتوفر في الأسواق بصعوبة بالغة في الأيام العادية".

وأوضحت أن "طفلها استطاع التعايش مع مرضه خلال السنوات الماضية؛ إلا أنه وبسبب الحرب تعرض لانتكاسة صحية كبيرة، عقب عدم توفير أي أغذية صحية ملائمه لحالته"، مشيرةً إلى أن طفلها خسر أكثر من نصف وزنه.