ضربات جوية تستهدف عدة مواقع في زوارة الليبية
استهدفت ضربات جديدة بطائرات مسيّرة، اليوم الجمعة، عدة مواقع في مدينة زوارة غرب ليبيا في إطار عملية عسكرية واسعة تشنها الحكومة الليبية ضد مواقع للمهربين، منذ 25 أيار/مايو، بحسب وسائل إعلام محلية.
وذكرت قناة ليبيا الأحرار التلفزيونية، الجمعة، أن "قصفًا جويًا استهدف موقعين" في مدينة زوارة التي تبعد 120 كيلومترًا عن العاصمة طرابلس قرب الحدود مع تونس.
وبثت القناة صورًا لأعمدة من الدخان تتصاعد من مكانين في المدينة، التي تعد نقطة انطلاق قوارب المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا.
وفي 25 أيار/مايو الماضي، أعلنت وزارة الدفاع التابعة لحكومة عبدالحميد الدبيبة ومقرها طرابلس، إطلاق عملية عسكرية واسعة ضد "أوكار عصابات تهريب الوقود، وتجارة المخدرات، والاتجار بالبشر، في منطقة الساحل الغربي".
والثلاثاء، قالت الوزارة في بيان: "تحققت الأهداف المحددة من المرحلة الأولى للعملية بتدمير 7 قوارب معدة للاتجار بالبشر و 6 مخازن لتُجّار المخدرات و 9 صهاريج تستخدم لتهريب الوقود". وأعلنت إطلاق "مرحلة أخرى" من هذه العملية.
ويأتي هذا الإعلان على الرغم من الانتقادات التي أثارها في بلد تتنافس فيه حكومتان على السلطة، واحدة مقرها طرابلس (غرب) وأخرى مقرها في الشرق، وسط فوضى أمنية منذ سقوط نظام معمر القذافي العام 2011.