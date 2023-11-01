الصين تدعم عقد مؤتمر سلام دولي واسع لدفع القضية الفلسطينية

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الأربعاء، إن بكين تدعم عقد مؤتمر سلام دولي واسع النطاق في أقرب وقت ممكن؛ لدفع القضية الفلسطينية مرة أخرى نحو "حل الدولتين".

وجاء في بيان لوزارة الخارجية أن وانغ أدلى بهذه التصريحات خلال اتصال هاتفي مع نظيره العُماني بدر البوسعيدي.

من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء العُمانية أن "وزير الخارجية ونظيره الصيني بحثا، في اتصال هاتفي، خطورة استمرار التصعيد العسكري، والوضع الإنساني الكارثي والتطورات في قطاع غزة ومحيطها".

وبحث الجانبان كذلك "استمرار العمليات العسكرية العدوانية الإسرائيلية بحق المدنيين العُزَّل، وأهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته في هذا الشأن، تطبيقًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".