مستوطنون إسرائيليون يجددون اقتحام الأقصى

جدد مستوطنون إسرائيليون، بعد ظهر اليوم الخميس، اقتحام المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة "باب السياحة"، وذلك بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" أن المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات متفرقة، ونفذوا جولات استفزازية، ومارسوا الطقوس التلمودية في باحات الحرم القدسي الشريف.

وتلقى المستوطنون شروحات عن "الهيكل" المزعوم في المنطقة الشرقية من بعض الحاخامات اليهودية المرافقين للمستوطنين.

وكان المستوطنون نفذوا صباح اليوم، اقتحامات مماثلة في الفترة السياحية الصباحية.

يشار أن المستوطنين يستغلون باب المغاربة المخصص للسياحة الأجنبية "غير المسلمين"، وينفذون اقتحاماتهم بحجة السياحة في الفترتين الصباحية والمسائية.

كما كثفت الشرطة الإسرائيلية من انتشارها داخل الأقصى وعند مدخل الحرم؛ لتأمين وحماية مجموعات المستوطنين.