22 قتيلاً إثر إطلاق "مقذوفات ثقيلة" على مقر الصليب الأحمر في غزة

قُتل 22 فلسطينياً وأصيب 45 آخرين، الجمعة، جرّاء إطلاق "مقذوفات"، على محيط مكتب "اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، في مدينة غزة.

وذكرت اللجنة، في بيان لها، أن "مقذوفات من العيار الثقيل ألحقت أيضاً أضراراً بمكتبها، في غزة، الذي يوجد في محيطه مئات المدنيين النازحين".

ولم تذكر "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" من أطلق تلك المقذوفات التي اكتفت بوصفها بأنها "من العيار الثقيل".