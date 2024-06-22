22 قتيلاً إثر إطلاق "مقذوفات ثقيلة" على مقر الصليب الأحمر في غزة
قُتل 22 فلسطينياً وأصيب 45 آخرين، الجمعة، جرّاء إطلاق "مقذوفات"، على محيط مكتب "اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، في مدينة غزة.
وذكرت اللجنة، في بيان لها، أن "مقذوفات من العيار الثقيل ألحقت أيضاً أضراراً بمكتبها، في غزة، الذي يوجد في محيطه مئات المدنيين النازحين".
ولم تذكر "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" من أطلق تلك المقذوفات التي اكتفت بوصفها بأنها "من العيار الثقيل".
وقالت في منشور على منصة "إكس"، الجمعة: "هذا الوضع الأمني الخطير هو واحد من عدة حوادث وقعت في الأيام القليلة الماضية".
وأضافت: "وصلت رصاصات طائشة في السابق إلى بنايات اللجنة الدولية للصليب الأحمر. نندد بهذه الوقائع التي تعرض حياة العاملين في المجال الإنساني والمدنيين للخطر".
وقال مسؤولون في قطاع الصحة الفلسطيني إن 45 فلسطينياً، على الأقل، قتلوا في ضربات إسرائيلية على أنحاء غزة، الجمعة.