تقرير: أمريكا تقدم نصيحة لإسرائيل لتقليل الضحايا المدنيين

عرض مسؤولون أمريكيون على إسرائيل، عددا من الخطوات لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين خلال حملتها العسكرية التي تشنها على قطاع غزة، ومن هذه الخطوات استخدام قنابل أصغر حجما عند استهداف قادة حركة حماس أو البنية التحتية بالقطاع، وفق ما أوردت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وبحسب الصحيفة، فإن "وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أعلن الجمعة خلال زيارته لإسرائيل عن أنه بحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخطوات الملموسة التي تعتقد الولايات المتحدة أن إسرائيل يجب أن تتخذها لتقليل عدد الضحايا من المدنيين، وهي رسالة كررها بلينكن السبت في الأردن بعد اجتماعه مع عدد من المسؤولين العرب الذين طالبوا بوقف فوري لإطلاق النار".

وأفادت بأن بلينكن قال إن "إسرائيل يمكن أن تطبق التوصيات الأمريكية مع الاستمرار في تحقيق أهدافها المتمثلة في العثور على إرهابيي حماس والقضاء عليهم"، مشيرة إلى أن "بلينكن لم يحدد ما تنطوي عليه تلك الخطوات الملموسة، فيما رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر التعليق عليها".