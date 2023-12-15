الاعتراف بإسرائيل.. هل تسعى حماس لأن تكون جزءاً من الحل مستقبلاً؟
على الرغم من أن حركة حماس الفلسطينية تراجعت عن تصريحات تحدثت فيها عن إمكانية الاعتراف بإسرائيل، إلا أن ما جاء على لسان القيادي موسى أبو مرزوق يتماشى مع التطورات في قطاع غزة، ومع التحديثات التي أجرتها الحركة على سياستها، كما يقول محللون سياسيون.
وقال عضو في المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، إن حماس "تسعى لأن تكون جزءًا من منظمة التحرير ونحترم التزاماتها.. الموقف الرسمي هو أن منظمة التحرير الفلسطينية اعترفت بدولة إسرائيل"، مضيفًا أن "حماس لا تزال تسعى إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967"، بحسب تصريحات أوردها موقع "المونيتور".
لكن أبو مرزوق تراجع عن تصريحاته في وقت لاحق، وقال إنها "أسيء فهمها وإن حماس لا تعترف بشرعية الاحتلال".
وتأتي هذه التصريحات بعدما دخلت الحرب التي شنتها إسرائيل على حركة حماس في غزة شهرها الثالث، مخلفة أكثر من 70 ألف ضحية بين قتيل وجريح، زيادة على الدمار الكبير، والأزمة الإنسانية غير المسبوقة.
تطورات الحرب
ويرى الخبير الاستراتيجي والمحلل السياسي، عامر السبايلة أن "التصريح يتفق مع استمرار هذه الحرب دون وجود حل بالأفق إضافة للخلاف بين الحكومة الأمريكية وإسرائيل حول مرحلة ما بعد الحرب وشكل القبول بالحل السياسي للدولة الفلسطينية".
واعتبر السبايلة أن "تلميحات حماس تشير إلى براغماتية لاستغلال هذه النافذة برمي فكرة التوافق مع منظمة التحرير والالتزام بالتزاماتها".
ومنظمة التحرير الفلسطينية، معترف بها في الأمم المتحدة والجامعة العربية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني داخل وخارج فلسطين، وتضم حركة فتح بالإضافة إلى العدد الأكبر من الفصائل والأحزاب الفلسطينية تحت لوائها، باستثناء حركتي حماس الجهاد.
وقال السبايلة لـ"إرم نيوز" إن "ما قاله أبو مرزوق ليس جديدًا، وجاء على لسان رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، وكرره بطريقة أخرى في تصريحه الأخير".
وأشار إلى أن "حديث حماس يتفق جدا مع مسار الأمور واستمرار المعركة والخسائر الكبيرة التي خلفتها، بالإضافة إلى سعي الديمقراطيين عن وسيلة لما بعد الحرب، وهذه الطروحات قد تكون مفيدة لوقف الحرب".
وفي تعليقه على تراجع أبو مرزوق عن تصريحاته، لا يعتقد السبايلة أن "التصريحات تبتعد عن الحالة التراكمية التي شكلتها تصريحات هنية"، لافتا إلى أن "حماس تحاول اليوم أن ترمي أوراقها السياسية وأنها لا تعطل العملية السياسية وليست كيانا مستقلا عن منظمة التحرير".
وأضاف: "هناك مساحة للتفسير قد نختلف عليها، لكن فكرة التفسير بهذه الطريقة واضحة على اعتبار أن ما تقوم به حماس جزء من مناورة سياسية تهدف لإنهاء الحرب بعد إضعاف إسرائيل لورقة الرهائن، وحماس لا ترغب بوضع نفسها بموقع الاستهداف المباشر وتبحث عن أن تكون جزء من كل ولا يتم استثنائها من المشهد الفلسطيني".
الشرعية المفقودة
وفي قراءته لتصريحات أبو مرزوق، تطرق المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الفلسطينية والإسرائيلية، حمادة فراعنة، إلى وثيقة حماس الصادرة عام 1988، والتحديث الذي أعلنه قادتها من الدوحة عام 2017، مبينًا أن حماس تحدثت عن دولة فلسطينية في الضفة الغربية والقدس وغزة، ولم تتحدث عن كامل التراب الفلسطيني.
وقال فراعنة لـ"إرم نيوز" إن "حماس تدرك أنها حتى تحصل على الشرعية، يجب أن تتكيف مع المناخ السائد في المنطقة"، مشيرًا إلى أن الحركة التي تحكم قطاع غزة منذ 17 سنة لم تحصل حتى على اعتراف من حلفائها كإيران وتركيا الذين يتعاملون معها كفصيل فلسطيني، في حين أن منظمة التحرير هي المعترف بها كممثل شرعي للفلسطينيين.
واعتبر فراعنة أن "هذه التجربة أعطت حماس خبرة بأنها لا يمكن أن تكون جزءًا من أي حلول مستقبلية إذا استمرت بنفس النهج".
لكن المحلل السياسي، يشير إلى أن "هذا الحديث لا يعني بالضرورة إلى الاعتراف بإسرائيل، حيث أن حركة فتح لا تعترف بإسرائيل مثلما لا تعترف الأحزاب الإسرائيلية كالليكود بالدولة الفلسطينية".
البحث عن مخرج
في مقابل ذلك، يعتقد المحلل السياسي عامر ملحم، في تصريح لـ"إرم نيوز" أن "التنظيمات الإسلامية بشكل عام تعتمد دائمًا على استمالة القواعد بتصريحات لا يمكن تنفيذها، وعند التنفيذ تصطدم بالواقع".
ويتوقع ملحم أن "التصريح مرتبط بالصدمة التي تلقتها الحركة من رد الفعل الإسرائيلي العنيف على هجوم 7 أكتوبر، حيث أن حماس لم تكن تتوقع أن يصل عدد الضحايا إلى هذا الرقم، وهذا الدمار الكبير وهو ما يدفع القادة للبحث عن نهاية للحرب وعدم الذهاب إلى ماهو أبعد من ذلك".
ويرى المحلل عامر ملحم بأن "التراجع عن التصريحات جاء بعدما فسره البعض على أنه بداية إعلان خسارة المعركة".
وأكد ملحم أن "حديث أبو مرزوق هو جزء من التحديثات التي أجرتها حماس على ورقتها السياسية سابقًا، وليست المرة الأولى التي تتحدث الحركة بهذه اللغة".
وشنت حماس هجوما غير مسبوق على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول أطلقت عليه "طوفان الأقصى"، وخلف 1200 قتيل واحتجاز أكثر من 240 شخصا، بحسب تصريحات للدولة العبرية.