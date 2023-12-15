الاعتراف بإسرائيل.. هل تسعى حماس لأن تكون جزءاً من الحل مستقبلاً؟

تطورات الحرب

ويرى الخبير الاستراتيجي والمحلل السياسي، عامر السبايلة أن "التصريح يتفق مع استمرار هذه الحرب دون وجود حل بالأفق إضافة للخلاف بين الحكومة الأمريكية وإسرائيل حول مرحلة ما بعد الحرب وشكل القبول بالحل السياسي للدولة الفلسطينية".

واعتبر السبايلة أن "تلميحات حماس تشير إلى براغماتية لاستغلال هذه النافذة برمي فكرة التوافق مع منظمة التحرير والالتزام بالتزاماتها".

ومنظمة التحرير الفلسطينية، معترف بها في الأمم المتحدة والجامعة العربية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني داخل وخارج فلسطين، وتضم حركة فتح بالإضافة إلى العدد الأكبر من الفصائل والأحزاب الفلسطينية تحت لوائها، باستثناء حركتي حماس الجهاد.

وقال السبايلة لـ"إرم نيوز" إن "ما قاله أبو مرزوق ليس جديدًا، وجاء على لسان رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، وكرره بطريقة أخرى في تصريحه الأخير".

وأشار إلى أن "حديث حماس يتفق جدا مع مسار الأمور واستمرار المعركة والخسائر الكبيرة التي خلفتها، بالإضافة إلى سعي الديمقراطيين عن وسيلة لما بعد الحرب، وهذه الطروحات قد تكون مفيدة لوقف الحرب".

وفي تعليقه على تراجع أبو مرزوق عن تصريحاته، لا يعتقد السبايلة أن "التصريحات تبتعد عن الحالة التراكمية التي شكلتها تصريحات هنية"، لافتا إلى أن "حماس تحاول اليوم أن ترمي أوراقها السياسية وأنها لا تعطل العملية السياسية وليست كيانا مستقلا عن منظمة التحرير".

وأضاف: "هناك مساحة للتفسير قد نختلف عليها، لكن فكرة التفسير بهذه الطريقة واضحة على اعتبار أن ما تقوم به حماس جزء من مناورة سياسية تهدف لإنهاء الحرب بعد إضعاف إسرائيل لورقة الرهائن، وحماس لا ترغب بوضع نفسها بموقع الاستهداف المباشر وتبحث عن أن تكون جزء من كل ولا يتم استثنائها من المشهد الفلسطيني".

الشرعية المفقودة

وفي قراءته لتصريحات أبو مرزوق، تطرق المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الفلسطينية والإسرائيلية، حمادة فراعنة، إلى وثيقة حماس الصادرة عام 1988، والتحديث الذي أعلنه قادتها من الدوحة عام 2017، مبينًا أن حماس تحدثت عن دولة فلسطينية في الضفة الغربية والقدس وغزة، ولم تتحدث عن كامل التراب الفلسطيني.