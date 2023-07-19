الملك محمد السادس يدعو نتنياهو إلى زيارة المغرب

وجه العاهل المغربي، الملك محمد السادس، يوم الأربعاء، دعوة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى زيارة المملكة، مشيدا باعتراف تل أبيب بسيادة المغرب على الصحراء المغربية.

وبحسب وكالة المغرب العربي للأنباء (رسمية)، فإن الملك محمد السادس أثنى في رسالته إلى نتنياهو، على القرار الإسرائيلي، واصفا إياه بالصائب والمتبصر، قائلا إنه قوبل بترحيب واسع من الشعب المغربي وقواه الحية.

وأكدت الرسالة الملكية أن قضية الصحراء المغربية تعتبر "القضية الوطنية للمملكة، وتتصدر أولويات سياستها الخارجية".

وأشار الملك محمد السادس إلى التطور الكبير في العلاقات بين المغرب وإسرائيل منذ أن استأنف البلدان علاقاتهما الديبلوماسية في ديسمبر 2020.

واستطرد الملك "كما سبق وأكدت لكم، خلال محادثتنا الهاتفية بتاريخ 25 دجنبر 2020، فإني أرحب بكم للقيام بزيارة إلى المغرب في موعد يحد د عبر القنوات الدبلوماسية، بما يناسبنا معا".