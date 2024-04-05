"مذكرات نتنياهو".. تفاصيل اللحظات الأولى بعد هجوم حماس
كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء الخميس، جانبًا من يوميات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال الساعات الأولى من هجوم الـ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول الذي شنته حركة حماس وفصائل من غزة على مستوطنات غلاف القطاع.
وجاء تسريب هذه التفاصيل عقب صدور حكم قضائي يسمح بنشر يوميات نتنياهو واجتماعاته خلال العام 2023 بالكامل.
وشملت التفاصيل الساعات والأيام الأولى عقب هجوم حماس، إلا أن قسمًا منها لم يسمح بنشره لاعتبارات "أمن المعلومات".
وكانت جمعية حقوقية إسرائيلية تسمّى "هتسلاحا" (نجاح)، قد أقامت دعوة قضائية ضد رئيس الوزراء وضد مكتبه بإلزامهما بنشر يوميات رئيس الوزراء للعام 2023.
ووجد موقع "واللا" الإخباري أن غالبية الاجتماعات، في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، الذي شهد الهجوم، ركزت على زعماء العالم وخبراء الأمن والسياسيين الإسرائيليين والأجانب.
ولاحظ أن الشهر التالي بدأ يشهد عقد اجتماعات هدفها تحسين موقف نتنياهو السياسي، منها لقاءات مع نواب بالكنيست من حزب السلطة وأحزاب الائتلاف.
ووفق ما ورد في الموقع، فقد غادر نتنياهو مقره الشخصي في قيسريا في تمام الساعة (8:00) صباحًا، بعد أن بُلِّغ بأمر الهجوم، في تمام الساعة (6:29) صباح الـ 7 من أكتوبر، من السكرتير العسكري للحكومة.
ووصل نتنياهو إلى مجمع الهيئات الحكومية "الكرياه" في تل أبيب، ليجري أول اتصال هاتفي مع رئيس وزراء هولندا مارك روته، في الساعة (10:30) صباحًا، وبعده أجرى اتصالًا برئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، ثم مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وقام نتنياهو بتصوير أول مؤتمر للإعلام بعد 4 ساعات ونصف الساعة من الهجوم، في تمام الساعة (11:00) في ساحة خارج وزارة الدفاع.
وفي الساعة (12:30) ظهرًا، عقد اجتماعًا بمكتبه في تل أبيب مع وزراء: المالية، والأمن القومي، والإسكان، والشؤون الإستراتيجية.
والتقى نتنياهو، في تمام الساعة الخامسة مساء الـ 7 من أكتوبر، زعيم المعارضة يائير لابيد، بمكتبه في تل أبيب، وبعد ذلك بساعة واحدة عُقِد اجتماع الحكومة الأول منذ الهجوم.
وأدلى نتنياهو، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، ببيان للإعلام، وأنهى يوم عمله الأول بعد الهجوم الساعة (3:15) فجر اليوم التالي.
الموقع العبري ذكر أن يوم عمل نتنياهو بدأ، متأخرًا، ساعتين يوم الهجوم، على غرار الأيام التي سبقت الهجوم.
وأضاف أن نتنياهو في العادة يتأخر في الوصول إلى عمله، وقد يصل في العاشرة صباحًا وأحيانًا في الظهيرة.
وأجرى نتنياهو اتصالات عديدة في اليوم التالي للهجوم، هي بالترتيب مع مستشار ألمانيا، ورئيسة وزراء إيطاليا، ورئيس وزراء كندا، والرئيس الأوكراني، والرئيس الأمريكي (الاتصال الثاني منذ الهجوم)، وكذلك رئيس وزراء هولندا للمرة الثانية.
وخلال الأيام الأولى للهجوم استقبل في مكتبه شخصيات أمنية غير رسمية، مثل اللواء احتياط يعكوف عميدرور، والعميد احتياط أفي إيتام، والنائب جدعون ساعر المستقيل من الائتلاف.
وتُظهر اليوميات أن، شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، شهد تحول دفة الاجتماعات، ليبدأ نتنياهو عقد اجتماعات عديدة لأغراض سياسية وحزبية، حيث تكدست يومياته باجتماعات مع شخصيات ووزراء كبار من حزب الليكود.