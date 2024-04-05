"مذكرات نتنياهو".. تفاصيل اللحظات الأولى بعد هجوم حماس

كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء الخميس، جانبًا من يوميات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال الساعات الأولى من هجوم الـ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول الذي شنته حركة حماس وفصائل من غزة على مستوطنات غلاف القطاع.

وجاء تسريب هذه التفاصيل عقب صدور حكم قضائي يسمح بنشر يوميات نتنياهو واجتماعاته خلال العام 2023 بالكامل.

وشملت التفاصيل الساعات والأيام الأولى عقب هجوم حماس، إلا أن قسمًا منها لم يسمح بنشره لاعتبارات "أمن المعلومات".

وكانت جمعية حقوقية إسرائيلية تسمّى "هتسلاحا" (نجاح)، قد أقامت دعوة قضائية ضد رئيس الوزراء وضد مكتبه بإلزامهما بنشر يوميات رئيس الوزراء للعام 2023.

ووجد موقع "واللا" الإخباري أن غالبية الاجتماعات، في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، الذي شهد الهجوم، ركزت على زعماء العالم وخبراء الأمن والسياسيين الإسرائيليين والأجانب.

ولاحظ أن الشهر التالي بدأ يشهد عقد اجتماعات هدفها تحسين موقف نتنياهو السياسي، منها لقاءات مع نواب بالكنيست من حزب السلطة وأحزاب الائتلاف.