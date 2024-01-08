بلينكن يسعى في جولته الشرق أوسطية لتفادي توسع نطاق حرب غزة
يجري وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن محادثات في الإمارات والسعودية، اليوم الاثنين، قبل أن يتوجه إلى إسرائيل بعد أن حذر من أن حرب غزة قد تمتد إلى جميع أنحاء المنطقة إذا لم تتحقق جهود سلام ملموسة.
وزار بلينكن الأردن وقطر أمس الأحد في مستهل جولة دبلوماسية تستمر خمسة أيام في الشرق الأوسط وتهدف إلى الحيلولة دون اتساع نطاق الحرب في المنطقة. ومن المقرر أن يزور الضفة الغربية ومصر هذا الأسبوع.
وقال بلينكن في مؤتمر صحفي في الدوحة قبل توجهه إلى أبوظبي "هذا وقت توتر عميق في المنطقة. هذا صراع قد ينتشر بسهولة ويتسبب في المزيد من انعدام الاستقرار والمعاناة".
وقال بلينكن إنه سيبلغ المسؤولين الإسرائيليين عند زيارته إسرائيل بضرورة بذل المزيد من الجهود لمنع سقوط قتلى ومصابين من المدنيين في غزة.
وأضاف أنه يجب السماح للمدنيين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم ويجب عدم الضغط عليهم لمغادرة القطاع.
وحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بلينكن على استغلال التأثير الأمريكي على إسرائيل للضغط باتجاه وقف فوري لإطلاق النار، وحذر من "التداعيات الكارثية" لاستمرار الحملة العسكرية الإسرائيلية.
وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة القتال.
وقال في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة أمس الأحد "يجب ألا تتوقف الحرب قبل أن نحقق جميع الأهداف، القضاء على حماس، واستعادة جميع رهائننا وضمان أن قطاع غزة لم يعد يشكل تهديدا لإسرائيل… أقول هذا لأعدائنا وأصدقائنا على حد سواء".
ورغم القلق العالمي إزاء إراقة الدماء والدمار في غزة والضغوط الدولية من أجل وقف إطلاق النار، لا يزال الرأي العام في إسرائيل مؤيدا بقوة للعملية رغم التراجع الحاد في شعبية نتنياهو.
قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق، إن بلينكن سيستغل جولته في الشرق الأوسط للضغط على الدول الإسلامية المترددة في المنطقة حتى تستعد للاضطلاع بدور في إعادة الإعمار والحكم والأمن في غزة بعد أن تحقق إسرائيل هدفها المتمثل في القضاء على حماس.