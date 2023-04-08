حرب لتغيير الواقع.. لماذا ارتبط شهر رمضان بالتصعيد في القدس؟‎‎

عادة ما يزداد التوتر الأمني في القدس خلال شهر رمضان المبارك، ويبلغ ذروته في الحرم القدسي الذي يشهد اشتباكات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، أدت في بعض الأحيان إلى مواجهات عسكرية بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في غزة.

وتقاطع شهر رمضان هذا العام والسنوات الماضية، مع عدد من الأعياد اليهودية والمناسبات الإسرائيلية، أبرزها عيد "الفصح" العبري، ومسيرة الأعلام التي يحتفل بها الإسرائيليون بما يطلق عليه "يوم توحيد القدس".

وتسببت مسيرة الأعلام والتي يشارك بها عشرات آلاف الإسرائيليين عام 2021 بإطلاق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية بقطاع غزة أطلق عليها اسم "حارس الأسوار"، عقب إطلاق الفصائل في غزة صواريخ تجاه إسرائيل رفضا للمسيرة.

ويعتبر عيد "الفصح" العبري أحد المواسم الكبرى لاقتحام الأقصى بالنسبة لليمين الإسرائيلي المتطرف، والذي يقتضي حسب الشريعة اليهودية ذبح القرابين داخل الأقصى، الأمر الذي يمثل عاملاً لزيادة التوتر الأمني.