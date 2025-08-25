مصدر في الحكومة اليمنية ينفي لـ"إرم نيوز" استقالة بن بريك

بمسيرة مفخخة.. "قسد" تستهدف الجيش السوري في دير الزور (فيديو)

عناصر من الجيش السوريالمصدر: وسائل إعلام سورية
إرم نيوز
إرم نيوز
25 أغسطس 2025، 11:00 م

قالت قناة الإخبارية السورية، الاثنين، إن عنصرا من الجيش  السوري أصيب جراء قصف نفذته طائرة مسيّرة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" على أطراف مدينة دير الزور مساء الاثنين.

كما أفادت وسائل إعلام محلية باندلاع اشتباكات بالأسلحة النارية بين عناصر الجيش  السوري المتمركزين في مدينة العشارة وعناصر قسد المتمركزين قرب ضفة نهر الفرات في بلدة درنج.

وكانت قسد، قالت يوم الأحد، إن مجموعات مسلحة تابعة للحكومة السورية شنت هجوما على نقطة عسكرية لها في ريف دير الزور شرق البلاد.

وذكرت قسد في بيان رسمي أن قواتها تصدت للهجوم بشجاعة وردّت بقوة على مصادر النيران، ما أسفر عن وقوع إصابات بين المهاجمين، بينما أصيب خمسة من مقاتليها بجروح متفاوت.

