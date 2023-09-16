الدبيبة يصدر قرارًا هامًا.. لموظفي البلديات الليبية المنكوبة

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تعليمات لوزارة المالية بصرف راتب شهر إضافي لموظفي البلديات المنكوبة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية "وال" عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، قوله اليوم السبت إن هذه الإجراءات يجب أن تتخذ خلال الأسبوع الجاري.

كما أصدر الدبيبة تعليماته لوزارة الشؤون الاجتماعية بالاستعجال في صرف الربع الرابع من منحة الزوجة والأبناء، خلال الأسبوع الجاري، وإعطاء الأولوية للمستفيدين من المواطنين في المنطقة الشرقية.

وطلب الدبيبة من وزارة المالية التنسيق مع مصرف ليبيا المركزي لمخاطبة المصارف التجارية بشأن السماح لأصحاب الحسابات المصرفية الجارية بالمناطق المنكوبة بسحب مرتباتهم من أي فرع بمدينة أخرى.