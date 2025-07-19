مجلس القبائل والعشائر السورية يعلن انتهاء الانسحاب من السويداء

logo
العالم العربي

العشائر تعلن إخراج كافة مقاتليها من السويداء وتحذر من خرق الاتفاق

العشائر تعلن إخراج كافة مقاتليها من السويداء وتحذر من خرق الاتفاق
عناصر من قوات العشائر في السويداء
إرم نيوز
إرم نيوز
19 يوليو 2025، 10:54 م

أعلن مجلس القبائل والعشائر السورية، فجر اليوم الأحد، إخراج كافة قوات العشائر من داخل مدينة السويداء، فيما أشارت مصادر محلية أن مقاتلي العشائر تمركزوا في محيط المدينة.

وقال المجلس، في بيان له، إن الانسحاب جاء "بعد التواصل مع كافة أبناء القبائل والعشائر في السويداء، وامتثالاً منا لقرار وقف إطلاق النار".

وأضاف أن القرار جاء "رغبة منا في تحكيم العقل وإتاحة الفرصة لتأخذ الجهات المختصة في الدولة دورها في تحقيق الأمن والاستقرار".

وحذر المجلس، في بيانه، من أن أي خرق للاتفاق من المجموعات الخارجة عن القانون سيقابل بـ"رد قاس" من أبناء العشائر.

وشهدت الساعات الأخيرة، قبل هذا الإعلان، اشتباكات على عدة محاور في مدينة وريف السويداء، بين العشائر وفصائل الدروز.

وتتأهب قوات الحكومة السورية حالياً من أجل إتمام انتشارها داخل مدينة السويداء للسيطرة على الأوضاع وفرض الأمن والاستقرار.

يأتي ذلك عقب إعلان المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا إخلاء مدينة السويداء من كافة مقاتلي العشائر، وإيقاف الاشتباكات داخل أحياء المدينة بعد انتشار قوات وزارة الداخلية في المنطقة الشمالية والغربية للمحافظة.

أخبار ذات علاقة

سوريا: إخلاء السويداء بالكامل من مقاتلي العشائر ووقف الاشتباكات

سوريا: إخلاء السويداء بالكامل من مقاتلي العشائر ووقف الاشتباكات

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC