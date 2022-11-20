تنظيم القاعدة يصدر بيانًا بشأن كأس العالم

حث فرع تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية المسلمين في جميع أنحاء العالم على تجنب بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تنطلق الأحد في قطر، لكنه لم يصل إلى حد التهديد بشن هجمات أو التشجيع على العنف فيما يتعلق بالحدث، وذلك وفقا لبيان نقلته مجموعة مراقبة.

وانتقد فرع القاعدة الذي يتخذ من اليمن مقرا قطر "لجلبها الفاسقين والمثليين وزارعي الفساد والكفر إلى شبه الجزيرة العربية"، وذلك بحسب ما ورد بالإنجليزية على موقع مجموعة سايت للاستخبارات. وقال فرع التنظيم إن الحدث يصرف الانتباه عن احتلال دول المسلمين وقمعهم.

وجاء في البيان الذي أوردته مجموعة سايت السبت: "نحذر إخواننا المسلمين من متابعة هذا الحدث أو حضوره".

وقال منظمو بطولة كأس العالم، ردا على الانتقادات الموجهة لسجل قطر في حقوق الإنسان بما يشمل مجتمع الميم والقيود الاجتماعية، إن الجميع، بغض النظر عن ميولهم الجنسية أو خلفياتهم، مرحب بهم خلال الحدث.