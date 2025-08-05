غزة.. طالبي المساعدات في مرمى النيران الإسرائيلية مجددا

قُتل أكثر من 20 فلسطينيًا، اليوم الثلاثاء، في غارات إسرائيلية على مواقع متفرقة من قطاع غزة، وبعد إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على آلاف الفلسطينيين الذين حاولوا الحصول على مساعدات، في حين واصلت أزمة المجاعة وسوء التغذية التسبّب في وفيات جديدة في صفوف الغزيين.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة بمقتل 23 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق المواصي جنوب القطاع، وفي مناطق شمال مدينة غزة.

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وقُتل 5 فلسطينيين بينهم عناصر من وحدات تأمين شاحنات المساعدات، بعد قصف إسرائيلي استهدف منطقة أبراج الأندلس شمال غرب مدينة غزة، في حين قُتل خمسة آخرون في قصف استهدف خيمتين بمنطقة المواصي جنوب القطاع.

وبحسب أحدث إحصائية للحرب على قطاع غزة، فقد ارتفعت حصيلة القتلى إلى أكثر من 61 ألفًا منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول العام 2023، وإصابة أكثر من 150 ألف آخرين.

وقال مستشفى العودة في منطقة النصيرات وسط قطاع غزة، إنه استقبل جثامين 6 فلسطينيين وعددًا من الإصابات، بعد استهداف تجمعات المواطنين بالقرب من نقطة توزيع المساعدات على شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة وسط القطاع.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى ارتفاع ضحايا محاولة الحصول على المساعدات إلى 1568 قتيلاً وأكثر من 11 ألف إصابة.

وفي السياق، ارتفعت حصيلة ضحايا المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة إلى 188 حالة وفاة، بينهم 94 طفلًا، بعد تسجيل 8 حالات وفاة جديدة خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية.