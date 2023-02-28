تبادل الاتهامات بين الجيش والشرطة في إسرائيل بعد اعتداءات حوارة الفلسطينية

ورأى المسؤولون أنه كان عليهم توقع الاضطرابات التي تحدث بشكل شبه منتظم في المنطقة بعد الهجمات المميتة، واعتقدوا أن القوات لم يتم تنظيمها على هذا النحو وبطريقة كان من الممكن أن تمنع الاضطرابات التي تغطيها وسائل الإعلام الأجنبية، على أنها فقدان السيطرة على النظام الأمني، وبالتالي إلحاق أضرار جسيمة بإسرائيل في العالم.

وقال مسؤولون في الجيش الإسرائيلي إن معلومات نقلت في الوقت الحقيقي للشرطة حول وصول عشرات المستوطنين إلى بلدة حوارة، وحدوث اضطرابات عنيفة فيها.. "لكنهم (عناصر الشرطة) لم يتعجلوا بالوصول إلى المنطقة".

كما قال مصدر عسكري إنه "خلال فترة وجيزة ارتفع عدد المستوطنين الذين كانوا في المنطقة إلى المئات، وبدأوا يرشقون الحجارة ويضرمون النيران في المباني الفلسطينية بسرعة.

وأضاف أنه "على الرغم من العنف ومدى الفوضى، إلا أن مقاتلي الجيش الإسرائيلي تمكنوا من اعتقال مستوطنين تم تسليمهم لشرطة إسرائيل لاستجوابهم، ولكن على حد علمنا تم اعتقال مستوطن واحد منهم فقط. ولم يتضح لنا حتى الآن سبب عدم تسرع الشرطة الإسرائيلية للرد على الأحداث وتعزيز المنطقة".