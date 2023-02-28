تبادل الاتهامات بين الجيش والشرطة في إسرائيل بعد اعتداءات حوارة الفلسطينية
انتقد مسؤولون في الجهاز الأمني الإسرائيلي، سلوك قوات الشرطة بعد الاعتداءات التي وقعت في بلدة حوارة بنابلس يوم الأحد الماضي، من قبل المستوطنين الإسرائيليين، وفقًا لموقع "واللا" العبري.
ورأى المسؤولون أنه كان عليهم توقع الاضطرابات التي تحدث بشكل شبه منتظم في المنطقة بعد الهجمات المميتة، واعتقدوا أن القوات لم يتم تنظيمها على هذا النحو وبطريقة كان من الممكن أن تمنع الاضطرابات التي تغطيها وسائل الإعلام الأجنبية، على أنها فقدان السيطرة على النظام الأمني، وبالتالي إلحاق أضرار جسيمة بإسرائيل في العالم.
وقال مسؤولون في الجيش الإسرائيلي إن معلومات نقلت في الوقت الحقيقي للشرطة حول وصول عشرات المستوطنين إلى بلدة حوارة، وحدوث اضطرابات عنيفة فيها.. "لكنهم (عناصر الشرطة) لم يتعجلوا بالوصول إلى المنطقة".
كما قال مصدر عسكري إنه "خلال فترة وجيزة ارتفع عدد المستوطنين الذين كانوا في المنطقة إلى المئات، وبدأوا يرشقون الحجارة ويضرمون النيران في المباني الفلسطينية بسرعة.
وأضاف أنه "على الرغم من العنف ومدى الفوضى، إلا أن مقاتلي الجيش الإسرائيلي تمكنوا من اعتقال مستوطنين تم تسليمهم لشرطة إسرائيل لاستجوابهم، ولكن على حد علمنا تم اعتقال مستوطن واحد منهم فقط. ولم يتضح لنا حتى الآن سبب عدم تسرع الشرطة الإسرائيلية للرد على الأحداث وتعزيز المنطقة".
الشرطة ترد
وردًّا على ذلك، زعم مسؤولون في الشرطة، أنه فور ورود المعلومات، هرعت القوات إلى المنطقة لعزلها واعتقال المشتبه فيهم وإبعاد المستوطنين.
وأضافت مصادر شرطية أنه تم فتح تحقيق حول ذلك، وتم اعتقال عدد من المشتبه فيهم، وهناك ملاحقات لاعتقال آخرين.
وكان وزير الدفاع يوآف غالانت، وصل أمس الإثنين، إلى موقع الهجوم في حوارة، وتلقى مراجعة استخباراتية وعملياتية لما حدث في اليوم الأخير في المنطقة.
فشل
في السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي في صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، يوسي يهوشع، إن الأمريكيين ضغطوا على الإسرائيليين لقبول المطالب بتجميد البناء في الأراضي الفلسطينية والحد من العمليات الهجومية للجيش الإسرائيلي في المدن، إلا في مواجهة القنابل الموقوتة، وقد دعم الجيش الإسرائيلي و(الشاباك) الخطوة.
وتابع: "لكن هجومًا وقع بعد ذلك في حوارة بنابلس، حيث قتل الأخوان هليل ويغال يانيف، وأعقبه أعمال انتقامية للمستوطنين ضد الفلسطينيين".
واعتبر يهوشع أن الأعمال الانتقامية هي بمثابة فشل للمنظومة العسكرية الإسرائيلية، بعد وصول كتيبة التعزيزات الأولى من "المظليين"، وعدم تمكنها من إلقاء القبض على منفذ عملية حوارة، وإغلاق مدينة نابلس وحوارة، وكذلك للتعامل مع أعمال الشغب التي قام بها نشطاء اليمين الذين قدموا من عدة مواقع.