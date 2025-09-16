عبر 3 محاور.. الجيش الإسرائيلي يتقدم باتجاه مدينة غزة وسط قصف عنيف
logo
العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يدمر برجا سكنيا غرب النصيرات وسط غزة

الجيش الإسرائيلي يدمر برجا سكنيا غرب النصيرات وسط غزة
تصاعد الدخان إثر قصف على غزةالمصدر: رويترز
محمد أبو شعر
محمد أبو شعر

قصف الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، برجًا سكنيًا غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بعد تحذيره باستهدافه.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة بأن الجيش الإسرائيلي دمر برج عين جالوت 9 بعد استهدافه بصاروخين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأشار مواطنون إلى تلقيهم اتصالات من الجيش الإسرائيلي بإخلاء البرج، وبرج آخر مجاور له، تمهيدًا لقصفهما.

وتسبب أمر الإخلاء في تشريد عشرات العائلات التي تسكن البرج والمناطق المحيطة به.

وسبق أن قصف الجيش الإسرائيلي الأجزاء العلوية من أبراج عين جالوت التي تقع على بعد بضعة كيلومترات من أماكن تمركز آليات الجيش الإسرائيلي في "محور نتساريم" الذي يفصل شمال قطاع غزة، عن وسطه وجنوبه.

وتشهد المناطق الغربية من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، عمليات قصف بالقذائف المدفعية بشكل مستمر، ضمن عمليات تمشيط ينفذها الجيش الإسرائيلي لإقامة منطقة عازلة وسط القطاع.

أخبار ذات علاقة

مقر الخارجية الفرنسية

فرنسا تدعو إلى وقف "الحملة التدميرية في غزة"

 

;
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC