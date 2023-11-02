روسيا تحذّر من "كارثة إنسانية" في غزة قد تمتد لعقود

وتابعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية "دون خطوات جذرية لتهدئة الوضع، فإن الكارثة الإنسانية التي تحدث بسبب التصعيد ستكون لها عواقب لسنوات وعقود".

وعبرت عن صدمت بلادها من البيانات المتعلقة بمقتل مدنيين جراء القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، قائلة: "من الضروري الالتزام بمعايير القانون الإنساني الدولي".

وأضافت: "لقد صدمتنا المعلومات التي تفيد بمقتل عدد كبير من المدنيين نتيجة القصف الجوي الإسرائيلي لمخيم اللاجئين في مدينة جباليا بقطاع غزة".

وزادت: "نذكركم مرة أخرى بضرورة امتثال جميع الأطراف المعنية لمعايير القانون الإنساني الدولي، وعدم قبول أي أعمال عنف ضد المدنيين، أو شن هجمات على المباني السكنية والبنية التحتية المدنية".

وحذرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية من أن توطين سكان قطاع غزة في سيناء سيكون كارثة على الشرق الأوسط موضحة أنه "إذا تم تنفيذ مثل هذه الخطط، فإن عواقب النزوح الجماعي للناس ستكون كارثية ولن تؤدي إلا لتفاقم الوضع في المنطقة".

وشددت على أن مثل هذا السيناريو ستكون له "عواقب كارثية على الفلسطينيين والإسرائيليين وعلى المنطقة بأكملها".

وفي الإطار، قالت زاخاروفا إن دعوة إسرائيل لمواطنيها بمغادرة منطقة شمال القوقاز الروسية بعد احتجاج عنيف ضد إسرائيل في داغستان يوم الأحد أمر "مناهض لروسيا".

وأضافت في المؤتمر الصحفي "إن التحذير الإسرائيلي من السفر إلى المناطق ذات الأغلبية المسلمة في شمال القوقاز أمر مناف للواقع".

وجرى اعتقال العشرات بعدما اقتحم مئات المتظاهرين مطار محج قلعة في داغستان يوم الأحد بحثا عن ركاب يهود على متن طائرة قادمة من تل أبيب.